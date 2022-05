ELEZIONI TORTORETO / CARUSI FA UN PASSO INDIETRO, LA LEGA CANDIDA DI MATTEO E ALCINI

Si ricompone il fronte del Centrodestra a Tortoreto. Dopo il “niet” del ricandidato Sindaco Piccioni alla presenza in lista di Nico Carusi, perché candidato in opposizione a Piccioni alle scorse elezioni, la Lega sceglie di candidare un “big” vibratiano, il vicesegretario regionale, nonché consigliere all’Emiciclo, Emiliano Di Matteo. Con lui, in lista anche Anna Alcini. Questa la nota del Carroccio:

“Insieme all'On Luigi D’Eramo, Segretario Regionale della Lega, c'è stata un'importante riunione della Lega Tortoreto per discutere sul futuro della città e le imminenti elezioni amministrative”- è il primo commento del coordinatore provinciale teramano della Lega Jwan Costantini, che prosegue: "Abbiamo comunicato al Sindaco Piccioni i nostri candidati, Emiliano Di Matteo Consigliere regionale e vice segretario regionale, e Anna Alcini" e sottolinea "Valide ed efficaci persone che conoscono molto bene il territorio, su cui lavoreremo con massimo impegno e lealtà per garantire alla città di Tortoreto il buon governo di cui la Lega è promotrice" e conclude: "Nico Carusi, consigliere comunale uscente e vice segretario provinciale della Lega, per propria scelta non correrà a questa competizione elettorale ma, considerato la sua professionalità e l'esperienza acquisita sarà chiamato a lavorare su compiti specifici all’interno del partito”.

Adesso, sta al gruppo del Sindaco uscente accogliere le candidature, perché se così non fosse, si correrebbe il rischio di una “crisi” a livello regionale, che potrebbe coinvolgere anche il sottosegretario D’Annuntiis, che è il riferimento primo dell’attuale amministrazione. Ma questa, per ora, è solo fantapolitica