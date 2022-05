VALORE ABRUZZO E FORZA ITALIA FEDERATE NEL PPE, TONY DI GIANVITTORIO: “COMINCIA UN PERCORSO NUOVO”

Matrimonio ancora non è, ma tra i tre consiglieri regionali di Valore Abruzzo e Forza Italiq, siamo forse alla vigilia del fidanzamento ufficiale. Si è svolto oggi a L’Aquila, infatti, l’incontro “Politiche europee e riforme istituzionali: quali prospettive per l’Abruzzo”, organizzato proprio dal gruppo consiliare Valore Abruzzo, composto dai consiglieri Simone Angelosante (capogruppo), Manuele Marcovecchio e Antonio Di Gianvittorio, che ha segnato la nascita di una federazione tra Valore Abruzzo e Forza Italia, sotto le insegne del Partito Popolare Europeo.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha anticipato gli interventi dei tre consiglieri di Valore Abruzzo.

In particolare, il teramano Tony Di Gianvittorio ha posto l’accento proprio sull’importanza di questa federazione e sulla nascita di un nuovo percorso, per Valore Abruzzo, nel grembo del Ppe, ma con un preciso progetto politico per l’Abruzzo.

Momenti di riflessione politica, quando hanno la parola gli europarlamentari del Partito Popolare Europeo, e il Sen. Nazario Pagano, vicepresidente Commissione Affari Costituzionali Senato.

A chiudere i lavori, l’europarlamentare e vicepresidente Ppe, nonché ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.