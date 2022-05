DROGA; SPACCIO IN PIAZZA DEL SOLE, DUE DENUNCE

Controlli sullo spaccio dii stupefacenti nel sabato sera teramano: un uomo di 43 anni, originario della provincia di Foggia, sebbene fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso a cedere cocaina ad un 54enne teramano. Inoltre nell’ambito di alcuni controlli svolti in piazzetta del Sole a Teramo, due giovani, di cui uno minorenne, sono stati sorpresi in possesso di hashish per uso personale. Spacciatore ed assuntori di droghe sono stati rispettivamente deferiti all’Autorità Giudiziaria e segnalati alla Prefettura. Tutto lo stupefacente è stato, naturalmente, sequestrato, così come le somme di danaro provento di spaccio.