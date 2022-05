ELEZIONI TORTORETO / LA LISTA DI PICCIONI RIFIUTA LE CANDIDATURE PROPOSTE DALLA LEGA E VA AVANTI DA SOLA

Con riferimento alla comunicazione da parte della Lega anche a mezzo stampa, è doveroso precisare alcuni aspetti relativi ai lavori volti all’integrazione della lista civica SiAMOTortoreto.

Nelle pregresse settimane si era mostrata la nostra piena disponibilità alla ragionevole possibilità di accogliere candidati del partito della Lega ascrivibili al nostro progetto politico, riservando ben due posti nella composizione della lista. Sul tavolo era così pervenuta la proposta di tre nominativi di cui due venivano accettati con piena soddisfazione dallo stesso Comitato Elettorale.

Alla luce dei nuovi e sorprendenti comunicati della Lega, il Comitato Elettorale, unitamente al Sindaco e agli attuali Consiglieri del gruppo SiAMOTortoreto, ritiene assolutamente non condivisibile la nuova proposta, giudicata inconciliabile, se non addirittura provocatoria,laddove la designazione di un candidato, seppure di incontestabile autorevolezza politica e di innegabile valore umano, è chiaramente di esclusiva matrice politica anziché espressione del territorio e della partecipazione attiva della società tortoretana. In tal modo non si può non prendere atto di un’intenzionale opposizione ad un’evidente principio ispiratore che ha accompagnato e accompagna lacreazione della lista civica SiAMOTortoreto.

Pertanto, essendo state indicate come definitive e non suscettibili di variazione le ultime candidature indicate dalla Lega, da oggi il gruppo SiAMOTortoretosi trova costretto, suo malgrado, a proseguire autonomamente il proprio percorso civico per le prossime consultazioni elettorali del 12 giugno

​​​​​​​​Il Sindaco Domenico Piccioni

​​​​​​​​I Consiglieri di SiAMOTortoreto

​​​​​​​​Il Comitato Elettorale