LO ZAFFERANO D’ABRUZZO CONQUISTA I MERCATI ARABI

Nel primo dei tre giorni del tour in Abruzzo dei 29 importanti manager della grande distribuzione dell’Arabia Saudita il primo colpo messo a segno proprio durante la visita tra le bellezze storiche e culturali nel territorio di riferimento, l’aquilano: è stato annunciato un primo contratto, che sarà formalizzato nei prossimi giorni, per la commercializzazione e l’utilizzo del pregiatissimo zafferano dop dell’Aquila nei ristoranti, nei grandi alberghi dell’Arabia Saudita e nella mega distribuzione araba. Questo insieme alla formulazione di una ipotesi di apertura di spazi ed esposizioni dedicati alle eccellenze gastronomiche regionali nella rete degli autogrill del Paese arabo.

Sono i primi risultati concreti dell’iniziativa di internazionalizzazione dell'agrifood sostenibile di qualità portata avanti da mesi dalla Regione Abruzzo, per mano dell’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap): fino a martedì prossimo, una delegazione di 29 importanti buyers manager del ricco mercato arabo operanti nel settore degli iper-market, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento sono in visita nelle quattro province abruzzesi in una missione che fa parte di un progetto partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo nelle spedizioni all’Expo di Dubai e a Bruxelles.

Dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri a Pescara, oggi per la delegazione, capitanata dall’imprenditore dell’import-export TamerGialalOsman, nella prima tappa del tour, è stata intavolata la prima trattativa, proprio nel corso della visita al comune aquilano di Navelli, paese principe dell’oro rosso d’Abruzzo: non a caso, i 29 buyers hanno incontrato gli imprenditori in un master class e apericena curato dallo chef William Zonfa nel borgo di Navelli, alla presenza tra gli altri del sindaco, Paolo Federico.

Soddisfazione è stata espressa da TamerGialalOsman: “L'Abruzzo sarà un importante socio per noi, lo dico alla luce di trent'annidi esperienza nell'export. Stiamo già apprezzando la qualità assoluta dei vostri prodotti. E siamo rimasti oggi molto sorpresi dalla qualità del vostro zafferano, che noi utilizziamo principalmente come spezia per aromatizzare il caffè, ma che può essere di grande interesse anche per i ristoranti e grandi alberghi, qui rappresentati dai miei colleghi. L'Abruzzo, ripeto, si sta rivelando una grande scoperta. Collaboriamo con altre regioni, come la Lombardia, ora la nostra attività sarà destinata ad allargarsi”.

In mattinata, gli importanti ospiti, nonostante la pioggia, hanno fatto un passeggiata nel centro storico dell’Aquila, per poi visitare una mostra, al palazzetto dei Nobili, sulle eccellenze del territorio: a cominciare da zafferano, prodotti cosmetici a base di zafferano, tartufo, e prodotti artigianali come selle e finimenti e il tombolo. Sempre al palazzetto dei Nobili si è tenuto un incontro istituzionale, a cui hanno preso parte tra gli altri il vicepresidente della Regione, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’assessore comunale aquilano al turismo e alla cultura,FabriziaAquilio, il vicepresidente di Arap, Maria Assunta Iommi, il capo delegazione arabo,TamerGialalOsman,

Commenta il vicepresidente Imprudente: "Oggi raccogliamo altri importanti frutti del nostro progetto di internazionalizzazione, una novità vera, da noi introdotta in questi termini e con questa efficacia, per far conoscere al mondo, finalmente come meritano, i prodotti della nostra terra. Abbiamo insomma superato una certa 'timidezza' degli anni passati, nella consapevolezza delle straordinarie occasioni da cogliere nei mercati che contano, come sistema unito, tra prodotti e tra tutti i territori, legando il nostro brand alla qualità della vita e della sostenibilità ambientale per costruire e valorizzare il ‘brand Abruzzo’”.

A tracciare le conclusioni della prima delle tre giornate la vicepresidente ArapIommi: "Raccogliamo il frutto di una visione e di un lavoro serio di promozione e incoming. La delegazione è davvero entusiasta di questa prima tappa nel capoluogo di regione, la loro mission è avviare un percorso di commercializzazione e noi come Arap siamo pronti a offrire tutto il supporto”.

Nel fare gli onori di casa l’assessore Aquilio ha sottolineato: “Èuna gioia accogliere ospiti così qualificati e interessati alle nostre eccellenze. Oggi l’attenzione dei buyers si è focalizzata sullo zafferano, ma sarà solo l’inizio di un percorso, che potrà allargarsianche a prodotti del nostro artigianato artistico e ad altri prodotti dell'agrifood. Sempre a proposito dello zafferano: si aprono anche possibilità di collaborazioni, gemellaggi e trasferte in Arabia Saudita, con i nostri chef e gli studenti delle nostre scuole alberghiere”.

Sempre in questa prima giornata, in piazza Duomo, nel cuore del centro storico dell’Aquila, è andata in scena un apprezzato spettacolo dei falconieri, disciplina molto in voga nei paesi Arabi.

Il programma prevede come prossima tappa, domani lunedì 9 maggio, un tour nel territorio teramano, in particolare con visita ad Atri e apericena al palazzo monumentale. Infine martedì 10 maggio giornata nel territorio teatino, con visita alla Costa dei Trabocchi e cena sul trabocco Pesce Palombo di Fossacesia. Molto importanti nella programmazione i B2B con i 24 imprenditori e player abruzzesi che hanno risposto alla manifestazione d’interesse indetta dall’Arap: all’hotel Villa Maria di Francavilla, dove la delegazione pernotta, sono previsti due momenti, domani e martedì alle ore 12.30.