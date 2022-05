67 INCONTRI DEI CARABINIERI PER AIUTARE GLI ANZIANI A PREVENIRE LE TRUFFE

La truffa ai danni di persone anziane o sole è una fattispecie di reato particolarmente odiosa perché provoca alle vittime danni economici anche ingenti, oltre a suscitare nelle stesse la dolorosa consapevolezza della loro vulnerabilità e sconforto.

Anche in provincia di Teramo spregiudicati criminali mirano a depredare gli appartenenti alle fasce più deboli della cittadinanza, elaborando stratagemmi sempre più credibili per carpire la buona fede delle vittime ed aggredendole in casa, all’aperto o anche in internet. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha concluso la nuova campagna avviata a marzo per sensibilizzare le potenziali vittime sul rischio di cadere nella rete di delinquenti senza scrupoli. Nel corso di 67 incontri tenuti presso chiese e centri di aggregazione in tutti i Comuni della provincia, i Comandanti di Stazione hanno fornito utili consigli per evitare le truffe a circa 3.000 cittadini: non solo persone anziane, ma anche figli e nipoti.

In attesa dell’effettuazione della prossima edizione della campagna informativa, i Carabinieri della provincia di Teramo raccomandano nuovamente di:

È inoltre fondamentale: