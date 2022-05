CARTE D'IDENTITA' SENZA APPUNTAMENTO, DA OGGI "RIAPRE" L'UFFICIO ANAGRAFE

Da oggi all’Ufficio Anagrafe di Teramo ci si potrà presentare senza prendere appuntamento. Una buona notizia, per quanti sono in attesa di rinnovare la carta d’identità o abbiano la necessità di richiedere un certificato. La “novità” si deve all’incremento di personale, che comincia a produrre effetti positivi e alla necessità di garantire anche la possibilità di rinnovare i documenti elettorali, necessari in vista degli appuntamenti elettorali referendari del 12 giugno.

Intanto, però... la fila continua... foto sotto