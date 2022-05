STORIA D'ACQUA / ECCO IL PROGETTO CHE GARANTIRA' ACQUA SEMPRE AI COMUNI DELLA COSTA

Abbiamo detto, nella prime due puntate di questa rubrica domenicale, che avremmo raccontato la storia di questo progetto importantissimo. Cominciamo dunque, dal conoscerlo, con quella che è la scheda tecnica ufficiale dell'opera.

TITOLO OPERA

PSRA/41-01 - POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL RUZZO REALIZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE - CUP I52E17000020004

IMPORTO OPERA

PROGETTO: € 18.470.000,00

POST – GARA: Il costo totale rimodulato è pari ad € 17.890.708,73, come risulta dal Quadro Tecnico Economico Post Gara.

FONTI FINANZIAMENTO:

Il finanziamento dell’opera, del costo totale rimodulato pari ad € 17.890.708,73, è così ripartito:

€ 332.156,14 a carico della Regione Abruzzo - Fondi FAS 2014-2020;

€ 558.552,58 a carico della Ruzzo Reti Spa con fondi del Servizio Idrico Integrato.

DESCRIZIONE OPERA:

Nei comuni lungo la zona costiera della provincia di Teramo il prelievo è aumentato in maniera considerevole negli ultimi anni, a seguito della forte espansione demografica e socio-economico; il consolidamento e la crescita di attività turistiche e l’insediamento industriale di nuove entità produttive, basate quasi tutte sul largo consumo di acqua potabile, hanno portato un grave scompenso nell’intera rete di distribuzione dell’acquedotto.

Visto quanto sopra e considerata la disponibilità di aumentare l’afflusso di acqua proveniente dalle nuove condotte in corso di realizzazione con il progetto denominato “Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo – opere di completamento – 1° stralcio”, si è arrivati ad effettuare un progetto con lo scopo di realizzare un nuovo Schema idrico di adduzione e l’adozione di soluzioni nuove e definitive, che tendano al completo soddisfacimento delle esigenze della popolazione dei comuni rivieraschi di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.

La nuova condotta in ghisa sferoidale, della lunghezza complessiva di km 18,80 di cui km 16,8 di diametro 600 mm. e km 1,98 di diametro 300 mm, ha inizio in Via Via Antonio Gramsci di Giulianova e termina a Martinsicuro in corrispondenza dell’ultimo serbatoio servito.

I serbatoi interessati alla nuova adduzione della condotta sono: “GTO” e “ Montello” nel Comune di Giulianova, “Salinello”, “Tortoreto Sud”, “Tortoreto Centro” e “Tortoreto Nord” nel Comune di Tortoreto, “Colle Bianco” nel Comune di Alba Adriatica e “Villa Rosa”, “Martinsicuro Centro” “Martinsicuro nord” nel Comune di Martinsicuro.

OBIETTIVI:

La condotta di progetto è stata dimensionata per soddisfare le seguenti esigenze:

Migliorare la distribuzione idrica nel territorio dei Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro dal punto di vista quantitativo;

Garantire l’approvvigionamento idrico all’attuale bacino di utenza delle reti acquedottistiche comunali ed ai nuovi insediamenti previsti dai PRG municipali ed il soddisfacimento della domanda di acqua anche nei periodi estivi, durante i quali si registrano le più alte punte di consumo;

Fornire ulteriori portate necessarie ad alimentare nuovi serbatoi o nuove zone in caso di accorpamenti con le reti acquedottistiche di zone limitrofe;

l’eliminazione della necessità di periodici interventi di manutenzione, delle condotte e dei manufatti, realizzando così economie di risorse umane ed economiche ed ottimizzando i costi di gestione della Ruzzo Reti S.p.A.

TEMPISTICA PREVISTA: