VIDEO / SFIORATA VINCITA MILIONARIA ALLA TABACCHERIA RICCI IN VIALE CRISPI, AL 10 E LOTTO PORTA A CASA 50 MILA EURO

Ha vinto 50 mila euro giocando al 10 e lotto serale e beccando nove numeri su dieci. La fortuna ha baciato un teramano che si è recato, sabato, alla tabaccheria Ricci in viale Crispi e per un solo numero non ha portato a casa una vincita milionaria. Comuque c'è stata soddisfazione ugualmente.

