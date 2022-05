ADAMO / LE INCREDIBILI OMONIMIE IN …FRANCIA

Poi uno dice, le coincidenze.

Pensate che il nuovo incaricato della posizione organizzativa, nell’ufficio che in Provincia si occupa del Pnrr, nominato pochi giorni fa, (ovviamente per meriti, titoli e curriculum come spiega la DETERMINA) ha lo stesso nome di uno che era il referente politico di una lista che, mentre al Comune appoggiava il Centrosinistra, alla Provincia appoggiava il Centrodestra, cioè la stessa parrocchia politica che esprime il presidente attuale.

Si chiama Christian Francia.

Poi uno dice, le coincidenze.

Pensate che tutti e due, cioè il neo-incaricato della posizione organizzativa (con relativi 8 MILA euro annui in più in busta paga) e il referente della lista, sono omonimi di uno che una volta aveva un blog, dal quale attaccava politici a destra e a manca, fino a quando a venire a mancare non è stato il blog stesso, abbattuto anche dalle denunce e dalla relative condanne collezionate dal titolare.

Poi uno dice, le coincidenze.

Pensate che tutti e tre, cioè il neo-incaricato con posizione organizzativa da 8MILA euro annui, il referente della lista bifronte e il blogger, sono omonimi di uno che si era candidato sindaco a Castelli, riportando una sonora sconfitta.

Poi uno dice, le coincidenze.

Pensate che tutti e quattro, cioè il neo-incaricato con posizione organizzativa da 8MILA euro annui, il referente della lista bifronte, il blogger e il candidato sindaco a Castelli trombato, sono omonimi di uno che dieci anni fa scrisse all’allora presidente della Provincia: “Io sono il dipendente migliore dell’Ente (sia detto senza falsa modestia), l’unico che ha i mezzi tecnici, giuridici, culturali e relazionali per mettere il turbo all’azione amministrativa della Provincia”.

Poi uno dice, le coincidenze.

Pensate che tutti e cinque , cioè il neo-incaricato con posizione organizzativa da 8MILA euro annui, il referente della lista bifronte, il blogger, il candidato sindaco a Castelli trombato e il “turboman” della Provincia, sono omonimi di uno che rivendicava una partecipazione alle scelte della stessa Provincia, mostrando “…come promemoria, biglietto e cartolina elettorale di mia moglie, entrambi recanti la dicitura “con Valter Catarra” cosa che non credo possano presentarti come credenziali tutti gli altri dipendenti».

Poi uno dice, le coincidenze.

Pensate che tutti e sei , cioè il neo-incaricato con posizione organizzativa da 8MILA euro annui, il referente della lista bifronte, il blogger, il candidato sindaco a Castelli trombato, il “turboman” della Provincia e ii marito della candidata, sono omonimi del figlio di un altro dipendente della Provincia, che siccome si era candidato, spiegava «… Mi sembra addirittura ovvio come il sottoscritto abbia maturato il diritto alla Posizione Organizzativa sia per meriti professionali che per meriti politici».

Che peccato che tutti questi Francia siano solo omonimi …mi sarei emozionato nel pensare che, dopo dieci anni, il figliuolo ha coronato il sogno di papà e s’è fatto una…. Posizione.

ADAMO

la foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica