ANPAS IN PIAZZA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Anpas Abruzzo ancora una volta in prima linea a difesa dei diritti. E' un evento molto atteso quello in programma a Pescara sabato 14 maggio, a partire dalle 14.30, presso l'Ipsia “Di Marzio – Michetti” (via Arapietra, 112): “La diffusione della cultura di genere e il contrasto alla violenza sulle donne”. Un incontro per promuovere spunti di riflessione e, sopratutto, specificare importanti indicazioni per l'azione delle volontarie e volontari dell' Anpas. Al convegno Guido Camerano, Commissario Capo e vice dirigente della Direzione Anticrimine di Pescara; Valentina Di Gianni, Anpas Toscana referente progetto "VANESSA"; Stefano Di Stefano, Commissario Polizia di Stato e presidente Anpas Abruzzo; Simona Giannangeli, avvocata del Centro Antiviolenza di L'Aquila; Rosanna Passeretti, psicologa e psicoterapeuta del Centro Antiviolenza di L’Aquila; Marialuisa Rossi, responsabile psicologia dell'emergenza Anpas Abruzzo e Mara Sacchetti, operatrice Centro Antiviolenza di L'Aquila