VIDEO/ NEL CUORE DEL GRAN SASSO TRACCE DI VEGETALI ED INSETTI

Prelevata la prima carota di ghiaccio dal corpo glaciale più meridionale d’Europa, che ogni anno perde circa un metro di spessore. In azione anche la ‘gru volante’, il super elicottero Erickson S-64 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La missione è stata organizzata da Cnr-Isp, Università Ca' Foscari, in collaborazione con Ingv e Università di Padova. Ecco come sta andando l'operazione.

È terminata la campagna di perforazione del Calderone sul Gran Sasso, ultimo esempio del glacialismo della catena appenninica. Gli scienziati hanno per la prima volta a disposizione un campione di ghiaccio profondo dal glacio-nevato, la cui analisi chimica permetterà di ricostruire il passato climatico e ambientale del massiccio e delle regioni circostanti.

