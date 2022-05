VIDEO/ A TERAMO I BAMBINI LEGGONO ANCHE PER LA PACE

Dopo tante difficoltà causate dal Covid ma anche dalla carenza di personale, la Biblioteca Delfico di teramo torna a vivere con i libri e gli eventi: iniziative per la pace per i bambini (anche ucraini), iniziative del circuito ministeriale come il maggio dei Libri, presentazioni nella corte interna dell’edificio.

GUARDA IL SERVIZIO SU R115