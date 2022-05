CANTIERI FERMI SULL'A14 IL 2 GIUGNO E DAL 24 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

Con una nota ufficiale Autostrade per l'Italia ha comunicato al presidente della Regione, Marco Marsilio, e al sottosegretario alla presidenza, Umberto D'Annuntiis che verrà effettuato il fermo dei cantieri di lavori lungo il tratto abruzzese dell'A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo, dal 24 giugno al 6 settembre. È stata così favorevolmente accolta la richiesta avanzata dalla regione Abruzzo al fine di evitare code e i rallentamenti lungo il tragitto autostradale in occasione delle prossime vacanze.

"Apprezziamo l'impegno preso da Aspi, al fine di garantire sicurezza e percorribilità dell'autostrada nel momento di maggiore traffico, in occasione del ponte del 2 giugno e dell'esodo estivo - hanno commentato Marsilio e D'Annuntiis - l'obiettivo da raggiungere è quello di una rapida messa in sicurezza del tratto autostradale e della completa chiusura definitiva di tutti i cantieri".