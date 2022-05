VIDEO / MARSILIO: «LA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE E' FONDAMENTALE»



"Apprezziamo l'impegno preso da Autostrade per l'Italia che, al fine di garantire sicurezza e percorribilità dell'autostrada nel momento di maggiore traffico, in occasione del ponte del 2 giugno e dell'esodo estivo fermerà i cantieri - spiega il presidente Marsilio e D'Annuntiis l'obiettivo da raggiungere è quello di una rapida messa in sicurezza del tratto autostradale e della completa chiusura definitiva di tutti i cantieri, ma anche la creazione della terza corsia, che per noi è fondamentale».

ASCOLTA MARSILIO