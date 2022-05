FURTI/ CITOFONANO, ASPETTANO CHE I PROPRIETARI ESCONO DI CASA E LI DERUBANO

“Fate attenzione se qualcuno vi citofona facendovi strane domande sul vostro palazzo, è molto probabile che sia solo un modo per poi derubarvi”. Alberto Valerii vive in via della Fonte a Teramo centro. Ieri pomeriggio ha subito un furto in casa mentre lui era fuori Teramo per lavoro e la moglie era appena uscita per una passeggiata. E' convinto che quell'uomo non aveva citofonato a caso, ieri mattina. Era un modo per sondare il terreno e preparare il furto. “Intorno alle 16.15 mi ha telefonato un nostro vicino per segnalarmi che la nostra porta di casa era stata scassinata ed era aperta...” racconta l'uomo che ha subito chiesto ed ottenuto l'intervento dei carabinieri. Tra porta d'ingresso scassinata e valore degli ori (catenine e bracciali) ed orologi rubati “posso parlare di almeno 10mila euro di danni”. I Valerii occupano il 4° piano del palazzo colpito dai ladri. “Da quando ci siamo trasferiti, cinque anni fa, è il primo episodio. Non abbiamo un sistema d'allarme uno perchè non siamo ricchi, due perchè ci sentivamo al sicuro. Ora, invece...” Le speranze di rintracciare l'autore o gli autori del furto sono nell'impianto di videosorveglianza esterno di un vicino studio radiologico. “Spero abbiano ripreso qualcosa...”, conclude il signor Valerii. Certo è che la situazione-furti, alla luce di quanto accaduto in svariate case di Villa Mosca, è diventata davvero seria in città.