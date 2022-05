VIDEO / ERBA ALTA QUASI UN METRO AL PARCO FLUVIALE, IMPOSSIBILE ALLENARSI... E LEO VALENTINI "COMANDA E FA DA SOLO..."

All'insegna del "Comanda e...fa' da solo", Leo Valentini, proprietario della stuttura della Palestra Interamnia, è stato costretto ad armarsi di tagliaerbe e ha ripulito 200 metri di Parco Fluviale, rendendo accessibili i percorsi pedonali, la pista ciclabile, l'area della panchine. Erba alta quasi un metro, che avrebbe dovuto sfalciare il Comune, ma che il Comune non ha tagliato. Una situazione che - come spiega Valentini in questa INTERVISTA - non è la prima volta che si registra, anzi.