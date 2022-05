«IL NUOVO OSPEDALE DI TERAMO STA PER ANDARE IN GIUNTA», MARSILIO ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PET: «RIPORTIAMO LA SANITA' A LIVELLI DI ECCELLENZA»

«Arriverà in giunta la delibera per il nuovo ospedale e sará il decollo definitivo per la sanità teramana», parole del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla presentazione della nuova Pet, la più avanzata in Abruzzo, installata in tempo record all’ospedale di Teramo. Accompagnato dall’assessore Verì. il Governatore è venuto a Teramo a “consegnare” il modernissimo macchinario, primo in Italia, al direttore generale Di Giosia. «Un investimento di 7 milioni di euro, di cui 3 per la sola Pet - ha commentato Marsilio - stiamo riportando la sanità teramana a livelli di eccellenza, con decisi salti di qualità». La nuova Pet è già operativa: «Abbiamo anche implementato il personale - ha detto il direttore generale - e questa nuova Pet segna davvero un momento di grande soddisfazione». Poi, Marsilio, come detto, ha toccato il tema del nuovo ospedale, con una notizia che suona probabilmente come pietra tombale su tutte le iniziative referendarie che si stanno muovendo in questi giorni, visto che il progetto Asl, quello sul quale la Regione delibererà, è quello del nuovo ospedale a Piano d’Accio.