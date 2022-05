IL PREMIO CELOMMI ALLA IV B DELLA NOÈ LUCIDI

Si è svolta ieri, nell’Oratorio Piamarta di Rosetodegli Abruzzi, la cerimonia di premiazione del Concorso Artistico Nazionale Premio Celommi 2021-2022: “Acqua Sorgente di vita”.

Il Premio è frutto della collaborazione tra Istituzioni Scolastiche e la Fondazione Pasquale Celommi Onlus che hanno costituito unrete denominata “Arti in formazione”.

La giuria era costituita dal presidente prof. Paolo Coen dell’Università di Teramo, dal prof. Alberto Melarangelo e dal maestro Bruno Zenobio apprezzato in Abruzzo e fuori nazione per aver innovato l’antica arte del mosaico.

Collegate in streaming quasi tutte le regioni (mancavano solo la valle d’Aosta e il Molise), in presenza gli alunni della quarta elementare di Siena ealcune classi della scuola primaria di Torricella Sicura con la vicepreside Elena Cicconi.

Hanno vinto il Primo premio, sezione artivisive categoria scuola primaria, gli alunni della classequarta B della scuola elementare “Noè Lucidi” , dirigente scolastica Dott.ssa Lia Valeri.

La giuria ha motivato così l’assegnazione del premio: “Mare sorgente di vita” è un lavoro collettivo eppure molto coerente. Gli attori nella zona superiore, che sono uomini e donne, sono in connessione mediata con gli abitanti del mare, nella zona inferiore. L’Istituto di Teramo crea così una sorta di teatrino delle marionette e letteralmente mette in scena il tema dell’acqua”.

Gli alunni hanno ritirato il Premio insieme alle loro maestre Anna Ciotti, Paola Di Domenico eSabrina Brandiferro.

II maestro Bruno Zenobio ha raccontato ai “vincitori” chi era Pasquale Celommi:“Quando era piccolo come voi e non aveva la televisione,andava in campagna a Montepagano a guardare le foglie e gli alberi e poiquando tornava a casadisegnava. Ogni anno-ha continuato commosso -con questo premio rivivo le mie emozioni e sentimenti, ricordatevi sempre e non dimenticatelo mai che l’arte e la cultura sono la nostra anima”.

Il premio è stato sicuramente l’occasione per far vivere ai bambini l’esperienza di un breveviaggio in treno, di una visita al mare …tutti insieme.