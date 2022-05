BAINAIT / STASERA FILIPPO LUCCI: L’EUROPA (LONTANA E VICINA), LE OPPORTUNITÀ (COLTE E PERDUTE) E… DON ENZO CHIARINI

Sarà Filippo Lucci, Presidente del Consorzio Punto Europa, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Lucci parlerà delle infinite possibilità offerte dall’Europa a chi volesse avviare imprese o accedere a fonti di finanziamento, così come del rapporto tra Italia ed Europa e di quanto ci sia ancora da fare nel percorso di identificazione dell’una nell’altra.

Non mancheranno, come è nello stile di Bainait, momenti di racconto più intimo e personale, come quelli dedicati al ricordo di don Enzo Chiarini e alle esperienze che lo stesso Lucci ha vissuto in Burundi, dove don Enzo aveva avviato un suo progetto, che oggi continua proprio grazie a Filippo Lucci.

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 IN STREAMING SU WWW.RPIUNEWS.It