IVA ZANICCHI E' LA STAR DI AGOSTO A TORTORETO INSIEME AI NEW TROLLS

I New Trolls e Iva Zanicchi saranno le star di agosto dell'estate tortoretana. Un calendario fitto di eventi nei mesi clou di luglio ed agosto ma anche giugno non sta a guardare, come nella caratteristica di ogni estate, in questo comune. Gli eventi al Lido si terranno prevalentemente in largo Marconi e rotonda Carducci, poi diversi appuntamenti si svolgeranno al Paese e nelle varie frazioni. Non ci sarà nemmeno quest'anno il Palio del Barone, che dovrebbe tornare il prossimo anno. Giugno sarà quasi esclusivamente dedicato ai giovanissimi. Il ludobus occupa diverse date del calendario estivo, sono previsti diversi appuntamenti musicali con il Piccolo Coro Amadeus, uno spettacolo di magia e la Notte Rosa.