ELEZIONI / SITUAZIONE “FLUIDA” A TORTORETO, I CANDIDATI SINDACO POTREBBERO ESSERE QUATTRO…

Solo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste (domani a mezzogiorno), potrà chiarire definitivamente lo scenario delle candidature tortoretane, dove i candidati Sindaco potrebbero essere quattro. A correre contro il ricandidato Sindaco uscente, Domenico Piccioni, infatti, non saranno solo Libera D’Amelio (per Pd e Azione) e Nico Carusi (per la Lega), ma anche con ogni probabilità il pentatstellato Riccardo Straccialini alla guida della lista alternativa che avrebbe visto la rinuncia di Mauro Calvarese. Situazione “fluida” insomma è in grado di cambiare ora per ora, fino all’unica certezza… la scadenza della presentazione delle liste.