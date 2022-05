I LETTORI CI SCRIVONO / L’ANAS CHIUDE LE “USCITE” SENZA AVVISARE… E C’È CHI FA CHILOMETRI SOLO PER “RIGIRARE”

Metti che hai lavorato fino a tardi, tardissimo e che ti metti in macchina per tornare a casa e ti incammini verso la superstrada, entrando dallo Svincolo dello Stadio. E metti che, all’improvviso, scopri che la superstrada in direzione Roma (e quindi Teramo) è chiusa … anche se non c’è lo straccio di un cartello che ti avvisi… così sei costretto ad andare a S. Nicolò… solo per rigirare.

È successo, stanotte alle 2 ad un nostro lettore. E non è la prima volta, visto che già un’altra volta, trovando chiusa l’uscita di Teramo Ovest, è stato costretto ad andare a rigirare a Ponte Vomano… possibile che non si riesca a mettere un cartello all’ingresso delle rampe, quando si chiude un’uscita? Possibile che nel bilancio Anas non si trovino i pochi euro per un cartello? La civiltà si vede dai dettagli...