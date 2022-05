LIQUAMI A VILLA MOSCA / ARRIVATO L'AUTOSPURGO CHIAMATO DAL CONDOMINIO PER SVUOTARE I POZZETTI "NASCOSTI"

Dopo il sopralluogo del Corpo Forestale della Stato, qualcosa si muove sul fronte-liquami a Villa Mosca. Dopo la nostra video-denuncia, frutto dell'accorata segnalazione e richiesta d'aiuto da parte di alcuni residenti, qualcosa sembra succedere. Innanzitutto, ieri mattina, a lungo, la Ruzzo Reti è intervenuta in via Coppa Zuccari alle spalle dell'ex SpecialFrutta per rivalutare l'esatto tracciato delle condotte che confluiscono nella rete fognaria principale. Oggi, come per altro correttamente anticipatoci dall'amministratore di condominio, è arrivata la ditta di autospurgo per svuotare i due pozzetti completamente nascosti dalla vegetazione e sui quali si affacciano le abitazioni, costrette a tenere le finestre chiuse a causa dell'odore nauseabondo scatenato dallo sversamento di liquami su tutto il prato.

Le indagini della Forestale proseguono. Quel che conta, nell'immediato, è "ricostruire" quali e quante siano le condotte che confluiscono in quella rete e determinare gli eventuali urgenti lavori da fare per scongiurare nuovi e pericolosi sversamenti. Il tutto, prima dell'estate