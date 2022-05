FORTE ODORE DI GAS ALLA NOE' LUCIDI, BIMBI FUORI E ARRIVANO I VIGILI

Era già successo l’11 maggio 2016, quando una ruspa impegnata nei lavori per lo svincolo del Lotto zero inavvertitamente trancia un tubo del gas e l’odore del gas si diffonde nelle zone più a ridosso, tanto che i bambini della scuola elementare di via Noè Lucidi vengono fatti uscire.

Era poi risuccesso il 30 aprile dell’anno scorso, quando per un forte odore di gas proprio nella “Noe Lucidi”, i bimbi vennero fatti uscire e rientrarono solo dopo i controlli dei Vigili del Fuoco.

Oggi, di nuovo: forte odore di gas, uscita dei bambini e intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno accertando l’esistenza di una piccola perdita, che potrebbe essersi verificata tra i locali della cucina, e le tubature esterne a ridosso della stessa cucina.