LIBRI / NASCE IL GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA DELFICO

In questo maggio ricco di eventi, nasce il gruppo di lettura della Biblioteca Delfico di Teramo. Uno spazio libero ed informale, in cui condividere le proprie letture con altri, avvicinarsi al mondo della lettura attiva e partecipata, ricevere qualche buon consiglio per iniziare o ampliare la propria esperienza di lettore o solo una nuova opportunità di ascoltare qualcuno parlare di libri.La Biblioteca Delfico si fa promotrice dell’iniziativa aprendo i suoi spazi e favorendo gli incontri propedeutici alla costituzione di un sempre più folto gruppo di lettori. Nei giorni scorsi, alcuni utenti e assidui frequentatori della Delfico che hanno proposto l’idea, si sono riuniti per scegliere una quaterna di romanzi tra i quali selezionare il primo libro protagonista del gruppo di lettura. Collegandosi alle pagine Instagram o Facebook della Biblioteca si potrà cliccare sul link (questo:) che condurrà al form per votare il libro preferito.Sarà possibile votaree il libro che riceverà più preferenze potrà essere letto da ognuno fino al termine del mese di giugno, quando, nella nostra splendida biblioteca, ci ritroveremo tutti assieme per parlarne, per confrontarci su di esso e ovviamente per conoscerci e programmare tutte le future iniziative.Il gruppo lettura della Biblioteca Delfico ti aspetta. Vota, leggi, partecipa e ovviamente condividi con chi vuoi.Info a