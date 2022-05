VIDEO / FORCELLA, UN PAESE IN RIVOLTA: «IL COMUNE CI HA ABBANDONATO DA 4 ANNI, QUI NON C'E' NIENTE»

"Ripartiamo dalle frazioni", recitava così uno slogan in campagna elettorale del sindaco D'Alberto ma le frazioni che la trasmissione "L'Altra Città" sta girando da mesi, sono state abbandonate. Forcella è uno di questi paesi abbandonato dal Comune di Teramo. Abbandonato da 4 anni. Da quando il Sindaco Gianguido D'Alberto si è recato in questa frazione per chiedere di essere votato. Da quel giorno non si è più visto e sentito nessuno. Un paese dove la raccolta differenziata non c'è o quasi, così come gli asfalti ed una scuola che sta cadendo a pezzi. Senza contare le false promesse della famosa scuola di Villa Vomano, i cui lavori e il riavvio degli stessi aspettano l'arrivo di fondi che forse non arriveranno mai. Siamo stati a Villa Vomano, lo scheletro è ancora li e le erbacce pure. La scuola è in balia dei senza tetto da 15 anni.

