FERMATI NELLA NOTTE TRE UBRIACHI AL VOLANTE

Nella nottata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. In particolare, sono state impiegate sei pattuglie composte complessivamente da dodici militari. Durante i sei posti di controllo attuati a Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto, sono state identificate cinquantatre persone e controllati 29 veicoli. Sono inoltre stati ispezionati tre esercizi pubblici, trovati tutti in regola. In totale sono state denunciate tre persone: due per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente ritiro delle patenti di guida, ed una per evasione e porto abusivo di coltello. In quest'ultimo caso, l'uomo, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari, è stato invece sorpreso dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione senza un valido motivo. In seguito alla perquisizione personale è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito, che quindi è stato sequestrato. L'uomo, dopo le attività di rito in caserma, è stato ricondotto a casa dai militari dell'Arma, sempre agli arresti domiciliari.