PRATI, I PERSIA CONFERMANO L’ACQUISTO, FINORI AVRÀ 30 GIORNI PER ANDAR VIA

L’Assemblea dei soci della Gran sasso Teramano, riunitasi questa mattina nella sala consiliare della Provincia, ha deliberato, sulla base della conferma ufficiale inviata dalla Ditta f.lli Persia Costruzioni corredata da assegno circolare di 100 mila euro a titolo di deposito cauzionale, di fissare entro e non oltre il 26 maggio la data per la firma dal notaio della vendita della società Gran Sasso Teramano.

La ditta Persia, previa disamina dello schema d’atto, si è impegnata a presentare apposita garanzia fideiussoria il 23 maggio.

La ditta Marco Finori, custode e gestore temporaneo, ha tempo 30 giorni dal perfezionamento dell’acquisto da parte dei F.lli Persia per la riconsegna dei beni.

All’assemblea hanno partecipato i Comuni di Fano Adriano (il sindaco Luigi Servi) e Pietracamela (il vicesindaco Salvatore Florimbi) gli Asbduc di Pietracamela (Paride Tudisco) e intermesoli (Corrado Belisario) la Provincia con il consigliere delegato Enio Pavone oltre al liquidatore della GST Gabriele Di Natale e Mauro Sacco incaricato rapporti istituzionali, i revisori dei Conti.