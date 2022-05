ANDY WARHOL IN MOSTRA A MONTORIO AL VOMANO: ESPOSTE OLTRE 90 OPERE DELL’IDEATORE DELLA POP ART

Apre al pubblico domenica 15 maggio la mostra “ANDY WARHOL... in the City... and more...”, organizzata dall’Associazione Culturale Artelive. Le oltre 90 opere dell’ideatore della Pop Art, che appartengono alla collezione della New Factory Art, resteranno all’ex Convento degli Zoccolanti di Montorio al Vomano fino a domenica 3 luglio.

“Abbiamo voluto fortemente questa mostra – ha commentato il sindaco Fabio Altitonante – perché crediamo nella cultura come investimento per il futuro del territorio, come pilastro economico, soprattutto in questo momento storico, in cui dobbiamo porre le basi per la rinascita del Paese”.

Il biglietto della mostra, dal costo di 8 euro, è acquistabile all’ingresso e online su ciaotickets.it

“L’arte per noi è inclusione e socialità – ha aggiunto –. Per questo abbiamo scelto di rendere gratuita la mostra per i residenti di Montorio, per i ragazzi e per gli over 65”.

Percorrendo le sale degli Zoccolanti, è possibile ammirare tutto il percorso artistico di Andy Warhol, con opere esposte da ultimo all’Hermitage di San Pietroburgo e che poi si potranno ammirare a Istanbul. Tra le opere museali esposte, di estremo valore è “Flowers” del 1964, opera unica su tela.

“Grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Montorio, abbiamo l’onore di ospitare una mostra di livello internazionale”.

L’esposizione si apre con la prima opera del Maestro, i “Cats”, famosi perché Warhol, negli anni ‘50, amava profondamente il suo gatto Sam. Si passa poi al “Golden Book”, esposto per intero e completo nel suo essere, e alle “Marilyn Monroe” degli anni ’80.

Ci sono, inoltre, il “Self Portrait” su carta Lennox Museum, opera unica realizzata con pigmenti di colore e polvere di diamante, la “Liza Minelli”, opera unica su carta realizzata con retino serigrafico, il famosissimo “Vesuvius”, realizzato anche esso su carta, con pigmenti di colore in occasione della mostra di Warhol in Italia a Napoli presso la Galleria di Lucio Amelio, e molto altro.

“La nostra Amministrazione ha messo la cultura al centro di Montorio. Questa mostra è arrivata grazie all’impegno e all’attenzione che abbiamo dedicato all’arte in tutti i suoi aspetti”.