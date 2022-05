BEACH RUGBY, TUTTO PRONTO PER IL TORNEO GIOVANILE

La macchina organizzativa della Beach Sport è al lavoro per il torneo regionale giovanile di beach rugby in programma il 28 maggio presso lo stabilimento balneare Al Faro ad Alba Adriatica. Passata la delusione per l'annullamento del master europeo di beach rugby, annullato causa conflitto in Ucraina e gli strascichi del Covid 19, gli organizzzatori albensi puntano molto sul rugby giovanile in grande ascesa in questi ultimi anni. Il torneo giovanile under 15 è organizzato in collaborazione con la Fir (Federazione Italiana Rugby) Abruzzo che si è subito attivata con grande entusiasmo. Il 28 maggio allostabilimento Al Faro dovrebbero essere 10 le squadre partecipanti. Il main draw si chiuder venerdì 20 maggio, ma ci saranno probabilmente tutte le squadre abruzzesi di rugby giovanile poi delle Marche, Lazio, Umbria. Una bella giornata di sport e divertimento nello spirito del fair play. Il campo da gioco sarà allestito proprio all'interno dello chalet Al Faro con la presenza di 200 piccoli atleti oltre agli allenatori ed accompagnatori. “Per noi è un primo passo verso il ritorno alla normalità – afferma Stefano Zaccaretti, responsabile rapporti istituzionali della Beach Sport, - dopo due anni di stop forzato ci sembrava giusto ripartire e dare ad Alba Adriatica delle manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale. Quest'anno ricominciamo con un calendario snello, peccato per la tappa europea del master di beach rugby ma lavoriamo per far bene gli eventi del 2022 poi prepareremo un grande calendario per il prossimo anno”