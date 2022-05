Oggi a Massa Carrara Fiera, si sono svolti i campionati italiani FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) per la categoria Senior 1 classe AS. La coppia di ballerini conquista il gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di Campioni Italiani, per il secondo anno consecutivo.

Continua la striscia positiva di risultati della coppia Pompetti e Di Lorenzo della A.S.D. Il DIamante di Teramo diretta dal Maestro Antonio Di Lorenzo