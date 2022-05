INVESTITO BIMBO DI 5 ANNI, TRASFERITO IN ELICOTTERO A PESCARA

A Castilenti un bambino di 5 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava con i suoi genitori. La dinamica non è molto chiara, sta di fatto che il piccolo _ che tra qualche giorno compirà 6 anni - è finito sotto l'autovettura, riportando un trauma cranio-facciale di una certa importanza per cui il personale del 118 dalla sala operativa di Teramo ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il suo trasferimento all'ospedale di Pescara, con un codice giallo.