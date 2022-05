TENNISTAVOLO / ALL’ENERGIA NEW IL DERBY TERAMANO

Ottima vittoria della Energia New Tennistavolo Teramo nel derby tutto teramano con la ASD Tennistavolo Silvi. L'incontro in programma nella palestra di via Carducci a Silvi, valeva per il Teramo la salvezza nel campionato di C1 maschile a squadre che e' avvenuta dopo un incontro veramente difficile ed equilibrato vinto dai teramani, con il punteggio di 5 - 4 dopo 3 ore e trenta di gioco. Ottima la prova di Pompei Francesco autore di due punti decisivi per la vittoria. Finita l'attivita' a squadre,essendo l'ultima partita di campionato, iniziano la prossima settimana a Riccione i campionati italiani di 2', 3',4', 5', e 6 categoria dove saremo presenti con quattro atleti.