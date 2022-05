Continua​ con successo il Festival dei Monti Gemelli. Ieri, con il​ CAI Val Vibrata- Monti Gemelli,​ appassionati ed escursionisti, si sono ritrovati sul sentiero 423 per l'uscita tra il Monte Foltrone ed il​ Monticchio alla scoperta delle Peonie Selvatiche.

In tanti nei giorni scorsi, incuriositi dal rarissimo fiore che cresce esclusivamente nelle nostre zone ,​ hanno chiesto informazioni all'Ufficio Turistico e molti​ ​ viste le condizioni atmosferiche particolarmente calde, hanno partecipato nella speranza di vederlo sbocciare.

Speranze ripagate ampiamente da​ colori intensi e forme particolari​ ​ tipici della prima fioritura.

Utili​ le spiegazioni della biologa Valeria Zannoni espertissima di botanica che ha parlato​ di immenso ed unico patrimonio di​ biodiversità che insiste​ sulle nostre montagne.

Soddisfatta l'amministrazione comunale di Campli​ il sindaco Federico Agostinelli ed il consigliere delegato Pietro Adriani .

"Il​ flusso di chi visita le nostre​ zone sta​ aumentando in questo periodo post-pandemico​ non solo nel borgo ma anche alle vette.

Un ulteriore tassello che arricchisce la biodiversità botanica ed unisce curiosi ed appassionati".

I rari fiori si potranno ammirare per circa un mese poi si dovrà​ aspettare l'anno prossimo.

Ottima occasione per visitare​ ​ Campli e le sue montagne.

Ricordiamo che la pianta sta diventando sempre più​ rara perché​ in un passato recente c'è​ stata una raccolta indiscriminata dei fiori impedendo così​ la formazione dei semi e la sua proliferazione.

Per questa ragione è​ protetta in modo assoluto.

Il consiglio per chi vuole ammirarla è​ prendere contatti con l'ufficio Turistico al numero 0861 5601207 e farsi accompagnare da guide​ GAE formate per questo tipo di escursione