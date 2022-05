CALCIO / GIORNALISTI, AVVOCATi, "COMUNALI" E UNIVERSITARI IN CAMPO, A SFIDARSI PER BENEFICENZA





Tutto pronto, con tanto di coppa ben in vista, per "Unite for Life": il quadrangolare in programma allo stadio Bonolis e che vedrà scendere in campo le squadre del CUS Teramo, dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, dell'Aiga Teramo e del Comune di Teramo. Appuntamento alle ore 15 con l'amichevole tra la squadra dell'istituto Alessandrini-Marino e una rappresentativa degli operatori sanitari.Poi, dalle 16.30 due semifinali e poi la finalissima. Un'occasione non solo per ricordare la straordinaria figura dell'avvocato Sergio Quirino Valente, alla presenza dei familiari, ma anche per raccogliere fondi da destinare alla sezione Ail di Teramo. Il ricavato andrà al progetto "Conta su di noi" per il trasporto gratuito dei pazienti onco-ematologici e in parte sarà devoluto alla ricerca. "L'avvocato Valente ha lasciato un grande vuoto, ci manca la sua vicinanza e determinazione legata sia al mondo accademico sia al mondo dello sport" ha ricordato il delegato allo sport di Unite, il professore Luigi Mastrangelo accanto all'avvocato Stefano Franchi, nipote dell'avvocato Valente e presidente dell'Aiga Teramo. "Aspettiamo tanti teramani allo stadio mercoledì prossimo per aiutare la ricerca" ha ribadito il rettore Dino Mastrocola. Costo del biglietto: 5 euro ma sarà possibile scegliere anche un'altra cifra da donare alla causa. Il CSI Teramo metterà a disposizione gli arbitri per la competizione. Grande fermento in Comune (mister sarà un dipendente della Teramo Ambiente) dove l'assessore Antonio Filipponi sta provando a far desistere il sindaco Gianguido D'Alberto: "Vediamo di convincerlo a rimanere in panchina, intanto ci siamo procurati le ambulanze in loco per sicurezza..." ironizza.