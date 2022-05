Gaspara Stampa / «Assessore Di Bonaventura, posso invitarla alla Villa? C'è un albero che chiede di lei...»





Caro assessore del Comune di Teramo, Valdo Di Bonaventura...

Potrei chiederle di fare qualche passo in più nella sua adorata villa comunale?

Dovrebbe fare giusto qualche metro: dovrebbe spostarsi dalla nuova superfotografata nidiata di cigni fino al piazzale interno della scuola media Zippilli. Si si, quella che confina con la villa.

Come che c'azzecca la Zippilli? C'azzecca eccome.

Immagino le abbiano riferito che un albero, il cui tronco ricade nella villa comunale, sia caduto proprio su quel piazzale e se non le hanno riferito conseguenze ben più gravi è sol perché è accaduto tutto di domenica.



Come dice? Il verde pubblico lo avete affidato alla Teramo Ambiente?

Eppure ricordavo una villa comunale chiusa a inizio mese. Legga qui, ho ritrovato un annuncio: “Martedì 3 maggio, la Villa Comunale di Teramo resterà chiusa per l’intera giornata per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione del verde. L’intervento, come spiega l’assessore con delega alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura riguarderà la sostituzione di due magnolie e l’abbattimento di alcuni alberi secchi”. Lei assessore teneva a precisare anche che di quei lavori “è stata data regolare comunicazione alla Soprintendenza”.

E l'albero caduto nel cortile della Zippilli? Quello a chi lo dovevamo segnalare?