AL PARCO FLUVIALE SABATO 21 MAGGIO C'E' LA CARTA DEL TESORO, COMIECO REGALA TREMILA EURO A CHI RICICLA BENE LA CARTA

Una caccia al tesoro itinerante, con squadre impegnate a superare prove sul tema del riciclo per aggiudicarsi premi dal valore totale di 3.000 euro in buoni spesa.

Tre le città che ospiteranno Carta al Tesoro, avvicinando i cittadini ai temi del riciclo e tra queste, sabato prossimo ci sarà Teramo, informandoli sulle qualità e potenzialità dei materiali a base cellulosica e rendendoli più consapevoli e attenti al ruolo che ognuno di noi ha. Il gioco, con una partecipazione gratuita e aperta ad adulti e bambini, farà conoscere le regole per un corretto riciclo e farà scoprire il valore di carta e cartone in una divertente sfida.



La caccia prenderà il via a partire alle ore 10.30 e si svilupperà nel corso della mattinata al Parco Fluviale.

Le squadre, composte da 3 a 5 partecipanti, dovranno raggiungere le diverse tappe in città affrontando quiz e altre prove per superare i diversi “checkpoint”. La location sarà il Parco Fluviale. Il premio finale sarà di tremila euro. Non resta che giocare. Tutte le info sul sito di comieco.it