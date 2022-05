GRAVINA: «RISPETTATE CHI METTE I SOLDI NELLA TERAMO CALCIO»





Leggiamo, sulle pagine sportive del Messaggero, che ieri il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, avrebbe parlato del Teramo Calcio. Gravina è uno che di calcio ne sa sicuramente molto più di tanti di noi, ma anche di tanti commentatori, di tanti giornalisti o presunti tali, di qualche impiegato col vezzo dell'insulto, di qualche politico tifoso per sete di visibilità e di qualche guitto da parodia. Ecco, Gravina avrebbe detto «Fare calcio oggi è molto difficile. A me dispiace quando si sente parlare di contestazione verso i proprietari dei club, perché va coccolato chi vuole mettere risorse. Teramo soffre, per questo dico di tenersi cari i dirigenti quando ci sono e di rispettare quando c'è qualcuno che ci mette passione, come è successo anche a Teramo con le diverse proprietà». Forse non serviva che lo dicesse il presidente della Federcalcio, dovrebbe essere pacifico che, in un'attività, chi paga per far divertire altri, venga quantomeno salutato con rispetto, se non ringraziato. Chiunque sia. Su queste pagine web, l'avrete letto tante volte: chi investe nel calcio, non merita l'insulto, quali che siano i risultati della squadra. Certo... adesso arriveranno quelli della Teramo calciofila, del "valore sociale" e, soprattutto, del "deve intervenire il Sindaco". Gravina, non parla del Sindaco. Già, ma che ne sa Gravina di calcio?