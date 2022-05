ADSU E CUS INSIEME, PERCHE' ANCHE LO SPORT E' "MATERIA" UNIVERSITARIA





Approvato dal CDA dell’Adsu Teramo, presieduto dal dott. Vincenzo Di Giacinto, l’avvìo di una stretta collaborazione con il CUS Unite tramite assegnazione di un contributo per le manifestazioni sportive A.A. 2021/2022 e la concessione in comodato di un ufficio nella sede aziendale di Via M. Delfico 73. Il 16 maggio il Presidente del CUS Unite, dott. Denis Mignini, si è insediato nella sede e all’evento sono intervenuti anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, prof. Dino Mastrocola e il suo delegato per lo sport, il prof. Luigi Mastrangelo.



Il Centro Universitario Sportivo, rifondato a settembre 2021, da mesi è impegnato in diverse attività ed appuntamenti sportivi, in cui sono coinvolti sempre più studenti e personale amministrativo dell’Università degli Studi di Teramo. All’indomani della prima medaglia conquistata ai Campionati Nazionali Universitari 2022 di Cassino, il CUS entra nella nuova sede di Via Delfico, ospite dell’ADSU di Teramo con cui dà inizio ad una collaborazione.



Il Presidente Denis Mignini ha voluto ringraziare fortemente l’ADSU, per la disponibilità e per l’aiuto offerto alla nuova associazione sportiva, dei quali i primi beneficiari saranno gli studenti stessi con l’opportunità di interfacciarsi con il mondo dello sport universitario non solo tramite le pagine social ma anche visitando la nuova sede, luogo di aggregazione e condivisione dei valori sportivi.



Infine il Magnifico Rettore ha sottolineato che tra UNITE e ADSU vi è un rapporto di stretta collaborazione in ogni campo, nell’interesse degli studenti universitari, compreso il concreto sostegno ai programmi sportivi realizzati dal CUS.