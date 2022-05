VIDEO/ DON ANIELLO A TERAMO: «PRENDERE 3 IN MATEMATICA NON E' UNA SCONFITTA MA UNO STIMOLO»

Don Aniello Manganiello incontra le scuole della provincia di Teramo nel mese dedicato alla legalità e nel 30esimo anniversario della strade di via D’Amelio e di Capaci. Ai ragazzi il sacerdote della camorra dice: “prendere un 3 in matematica non è un problema”.

ASCOLTA DON ANIELLO MANGANIELLO SU R115

Nel corso dell'incontro con don Aniello all'Ipogeo, il sindaco Gianguido D’Alberto e il presidente dell’associazione Società Civile Leo Nodari hanno illustrato il programma dell’evento del 23 maggio e di tutte le altre iniziative in calendario.

ASCOLTA IL SINDACO SU R115