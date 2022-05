VIDEO/ LA FONDAZIONE CROCETTI INTITOLA LA BIBLIOTECA AD ANTONIO TANCREDI

Ricorre oggi il decennale della morte dell’Onorevole Antonio Tancredi e la “Fondazione Venanzo Crocetti” di Roma gli intitola la propria Biblioteca.

Animato da un amore profondo per la sua Teramo e per il suo Abruzzo, Tancredi è scomparso nel 2012 ed è stato un protagonista della vita politica e culturale della sua regione. La moglie Elisa e i figli Paolo e Marco, per ricordarne l’amore per la cultura, hanno deciso di donare alla “Fondazione Crocetti” l’intera collezione di libri d’arte raccolta da Tancredi nell’arco di una vita.

