CORSIE CICLABILI PERICOLOSE E INCOMPLETE, DONNA IN BICI INVESTITA

La corsia ciclabile e sbiadita ha fatto il suo primo guaio: una giovane donna a bordo di una bici e' stata toccata da una macchina in transito perché non vi è rispetto per chi va sulle due ruote. Sul posto il 118. Per fortuna per la donna non ci sono state grosse conseguenze ma occorre fare in modo che tali corsie vengano sistemate su tutta la città; ponti compresi caro assessore Verna.