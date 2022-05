VANDALI NELLA RISERVA DEL BORSACCHIO, IMBRATTATI CARTELLI E SCOGLIERE

I volontari delle Guide del Borsacchio nel quotidiano giro di monitoraggio del Progetto SalvaFratino di AMP Torre Cerrano e WWF hanno purtroppo riscontrato un imbrattamento con spray di scogliere, cartelli informativi e sulla balneazione apposti dal comune e dalla scrivente associazione. Sottolineiamo che i cartelli informativi sono autorizzati e patrocinati dal Comune di Roseto D.A. ma messi, acquistate, installati e mantenuti a spese dei volontari.



Un atto senza giustificazioni. Al di l'ha delle idee o dei messaggi il gesto è criminale e da vili. Per protestare o portare una idea la prima regola di ogni persona seria è farla nei modi e nei luoghi opportuni. Di certo un gesto e un enorme danno per la collettività. Proprio nel periodo di massima riproduzione delle specie protette usano solventi chimici nelle aree di nidificazione. Dei vili che invece di portare avanti un'idea o un progetto se la prendono con chi non ha voce per difendersi, con la natura.



Sono apparse scritte che indicavano la spiaggia come "Spiaggia Nudista" , alleghiamo alcune foto. Ogni cartello e diverse scogliere da Cologna, zone ville sul mare (note come villino dell'aviatore) verso sud fino all'area dell' IP sono completamente imbrattate. Un reato penale in base quindi all'art 639 C.P. - Deturpamento e Imbrattamento portiamo a vostra conoscenza di tale situazione.



Situazione di vandalismi che è reiterata da anni.

Nel 2019 e nel 2022 sono apparse altre scritte ed addirittura cartelli che portavano abusivamente logo del Comune di Roseto degli Abruzzi.Articolo in allegato



Una scritta su un cartello posto a pochi metri indica la spiaggia nudista proprio all'interno di un'area delimitata di un nido di Fratino.





Da anni sono decine e decine gli episodi di vandalismo che riscontriamo e segnaliamo.



Maniaci che si masturbano davanti donne, nidi di fratino sono stati distrutti da cani lasciati liberi, pulli azzannati da cani, discariche, cartelli divelti, auto sulla spiaggia, capanne abusive enormi, auto sulla ciclabile, trattori e mezzi pesanti passano sull'arenile ecc ecc.