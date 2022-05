RISTORI PANDEMIA / ARRIVANO I SOLDI IN CINQUE COMUNI DEL TERAMANO

Cinque comuni teramani, ossia Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino e poi i Comuni di Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano e Villa Caldari di Ortona: sono loro i Comuni della zona rossa per cui vale il primo avviso pubblico della Regione Abruzzo che stanzia ristori a fondo perduto per le aziende più colpite dalla pandemia, con un drastico calo dei ricavi nel 2020 per via del lockdown e restrizioni. Il bando si chiama “Aiuti alle micro-imprese” e vale per quelle i cui titolari sono residenti nei comuni della zona rossa: le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità, con cifra minima fissata a mille euro, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria. la richiesta da parte dei soggetti interessati dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modello fornito e inviandolo tramite la piattaforma web sportello.regione.abruzzo.it dalle ore 10 di martedì 24 maggio alle ore 12 di venerdì 3 giugno