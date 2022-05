ASPIRANTE INFLUENCER VENTENNE INSULTA DISABILE SESSANTENNE... DENUNCIATO





Al termine di attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Spoltore, hanno segnalato alla c Procura della Repubblica di Pescara, un giovane ventenne, italiano, resosi responsabile di grave episodio di cyber bullismo. militari, dopo aver raccolto una dettagliata denuncia da parte della sorella della vittima, un sessantenne disabile. contro il quale il bullo si è più volte scagliato schernendolo a mezzo del social network “Instagram” attraverso la pubblicazione di “stories” con video in diretta per più volte al giorno. Storie iniziate già da qualche tempo, nelle quali il giovane aspirante influencer, ridicolizzando il sessantenne affetto da deficit mentale, si divertiva a fare in modo che tutto il web venisse a conoscenza della situazione della vittima e poter ottenere consensi e “ follower ” e continuare a crescere da influencer.