SONO PIU' DI TREMILA I LUPI IN ITALIA, IN ABRUZZO HABITAT PERFETTO





La popolazione dei lupi è in aumento nel nostro paese. I dati parlano chiaro. Sulle Alpi si è registrato l’aumento più significativo con 950 esemplari, quasi 2.400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Complessivamente in Italia si stima la presenza di circa 3.300 lupi. Sono le stime dell'Ispra su mandato del Ministero della Transizione Ecologica al termine del progetto di monitoraggio della specie realizzato a livello nazionale. Lo studio ha richiesto l'integrazione di tecniche di indagine di campo e genetiche, analizzando i risultati con i più recenti modelli statistici prodotti dalla comunità scientifica. E’ stato suddiviso il territorio nazionale in celle di 1.010 km realizzando due analisi distinte tra le regioni della zona Alpi e le regioni dell'Italia peninsulare. La presenza del lupo è stata documentata da 6.520 avvistamenti fotografici con fototrappola, Sono state condotte 1.500 analisi genetiche che hanno permesso di identificare la specie. L'Abruzzo è tra le regioni italiane nelle quali il lupo, anche grazie ai Parchi, trova un habitat perfetto.