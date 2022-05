GASPARA STAMPA / «CARO SINDACO, QUANDO FARA' TORNARE A GIOCARE I NOSTRI FIGLI?»

Caro sindaco, stavolta scrivo solo a lei perchè mi riferiscono che sia l'unico in giunta in grado di non prendersela sul personale...

Ma quanto ci mettiamo a riaprire i nuovi parco giochi di Teramo? Quando verranno posizionati quei famosi tappetii antitrauma indispensabili per la sicurezza dei bambini? Dovevano esserci, in realtà, già all'atto della prima apertura di quei parco giochi no?

Poi si scoprì, e qualcuno lo denunciò pubblicamente, che senza quelle protezioni a terra (vista l'altezza delle arrampicatine presenti) quei giochi non potevano essere utilizzati dai bambini.

Poi fu detto che sarebbero arrivati quelli dei millimetri giusti e che per posizionarli sarebbero stati necessari degli interventi di scavo sotto i giochi.

Poi siamo riusciti ad aprire il parco giochi alla Gammarana, vicino al Parco della Scienza. Ottimo.

E poi? Perchè ci siamo fermati? Bambini e famiglie teramani aspettano da mesi, in fondo.

Per esempio Villa Mosca, Villa Pavone...tutti parco giochi blindati e in alcuni casi, come in quello di via Nicola di Guardiagrele, è stato impacchettato anche il tronco dell'albero.

Si sa, la sicurezza, in certi luoghi, non è mai troppa.

Ce li riapra presto caro sindaco, almeno lei che non se la prende sul personale