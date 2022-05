GASPARA STAMPA / «CARA FONTANA DEI TIGLI... FAI ACQUA... DALLA PARTE SBAGLIATA»

Caro Monumento ai Caduti di tutte le guerre,

questa volta è a te che scrivo e ti prego di scusarmi, fin d'ora. Ma qualcuno te lo deve pur far sapere.

Perdi acqua.

Perdi acqua, da tutte le parti.

Chi l'avrebbe mai detto che avresti subito una fine così ingloriosa e immeritata?

L'acqua che vedi da lassù fuoriesce dalla vasca dalla quale ti stagli. No, non è il residuo dell'irrigazione di quelle strisce di verde pubblico che ti ruotano attorno.

No.

Perdi acqua dalla tua stessa vasca.

Come dici? Il Comune era già venuto a sistemare già alcune criticità relative al sistema di erogazione dell'acqua all'interno della vasca con l'obiettivo di restituirti il lustro che meriti?

Caro Monumenti ai Caduti di tutte le guerre, mentre tu perdi acqua, il Comune perde un po' la faccia