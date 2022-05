BIM/ LA CPO: «RAGGIUNTA LA PARITA' DI GENERE CON LA NOMINA DI DUE DONNE IN GIUNTA»

La Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Teramo apprende con soddisfazione la nomina di due donne su tre componenti nel direttivo del Consorzio del Bim.

La Cpo provinciale, tempo fa, aveva lanciato un appello al futuro presidente dell'Ente invitandolo al rispetto della parità di genere nella composizione della nuova giunta, in controtendenza con il passato.

<Anche se si tratta di un primo direttivo "smart", come lo definisce Giuseppe D'Alonso – afferma la presidente della Commissione, Tania Bonnici Castelli – ritengo sia stato già raggiunto un importante risultato che vede il 50% di presenza femminile al vertice del Consorzio> .

Alle nuove elette, Maria Marsilii sindaco di Canzano e alla consigliera comunale di Montorio Mariella Calisti, la Cpo provinciale augura buon lavoro e rimane in attesa della giunta definitiva del Bim per la quale si invita il presidente D'Alonso ad applicare lo stesso principio di equità di genere che ha inteso rispettare per il direttivo.